Lazio | nuovo caso Luis Alberto | che fine ha fatto lo spagnolo?

(Di mercoledì 2 agosto 2023), arriva unche vede come protagonista: nessuno sa cheabbiail trequartistaA poche settimane dall’inizio del campionato la situazione, in casa, non è assolutamente delle migliori. Ci è voluto un comunicato, emanato nel pomeriggio di ieri martedì 1 agosto, da parte della società che ha voluto fare chiarezza in merito ad una vicenda (che poi si è rivelata falsa). Ovvero quella di un possibile litigio che ha visto come protagonisti il presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri. A quanto pare, quest’ultimo, non soddisdalle operazioni di mercato avrebbe minacciato addirittura le dimissioni. Non lo hasolamente perché tiene ...

In casascoppia il caso Luis Alberto : il centrocampista spagnolo ieri non si è allenato e stamane non ... ora questobraccio di ferro. Un altro stop che ora rischia di mettere in ...Secondo quanto riporta Supersport Albania, l'acquisizione è molto vicina tanto che il... Come direttore generale, invece, si pensa a Igli Tare , che si è appena liberato dalladopo una ...Alle ore 15 è programmata l'udienza al TAR dele la sentenza potrebbe arrivare già in serata, ... ma può dire molto anche perché giorno 4 agosto è previsto unConsiglio Federale della FIGC .

Lazio, nuovo caso Luis Alberto! Lo spagnolo non parte per l'Inghilterra Fantacalcio ®

Fa tappa anche nel Lazio “Fiocco giallo”, una iniziativa attraverso la quale Poste Italiane intende dare il “Benvenuto” ai nuovi nati e fare gli auguri ai neogenitori. “Fiocco giallo”, infatti, è ...“Fiocco giallo”, è rivolto a tutte le neo mamme e i neo papà che lavorano in Poste e prevede l’invio di un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità necessari per dedicare a ...