Lazio | Luis Alberto non parte per l’Inghilterra

(Di mercoledì 2 agosto 2023)noncon il gruppo perper l’amichevole con l’Aston Villa: il calciatore è in rotta con la dirigenza Arriva la conferma:nonper. Lo spagnolo, infatti, dopo aver saltato la doppia seduta di ieri in programma a Formello, non si è presentato al raduno dellaper lanza verso, dove domani avrà luogo l’amichevole con l’Aston Villa. In queste ore è in atto un chiarimento con la società per delineare il suo futuro dopo il caso scoppiato ieri, in cui lo spagnolo ha reclamato 140 mila euro di premi non ancora versatigli, creando una nuova crepa tra il calciatore e la dirigenza biancoceleste. LEGGI ALTRE NOTIZIE ...

... il centrocampista spagnoloAlberto continua a provare un senso di insoddisfazione per la situazione relativa al congelamento della trattativa di rinnovo del contratto con laAlberto,...65 In casaè ufficialmente ri - esploso il casoAlberto. Già qualche giorno fa il fantasista spagnolo con quella storia pubblicata sui social 'c'è un limite alla pazienza' aveva suscitato clamore, ...Malumore in casaconAlberto che non è partito per Birmigham, dove è in programma l'amichevole contro l'Aston Villa. L o spagnolo è in polemica con la società per un vecchio premio/bonus (si parla di una ...Nuovi dettagli diramati nel comunicato dell'agenzia You First sulla situazione legata al rinnovo di contratto di Luis Alberto con la Lazio ...Il centrocampista spagnolo, infuriato per il ritardo sul rinnovo e un mancato riconoscimento di un bonus, ha saltato la doppia seduta di ieri e la partita di oggi ...