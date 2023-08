Lazio | Luis Alberto diserta l’amichevole con l’Aston Villa L’entourage | “No speculazioni | ci vuole rispetto”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nervi tesi in casa, conche ha deciso di non prendere parte alcontro, in programma giovedì 3 agosto. Come riportato da Sky Sport, il motivo del malcontento del centrocampista spagnolo riguarderebbe un vecchio bonus di circa 100-150mila euro che la società non gli ha corrisposto.non volerà dunque con i compagni a Birmingham (Inghilterra) in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. In tutto ciò tiene banco anche la questione rinnovo: lo spagnolorestare, ma alle condizioni concordate in precedenza. E il fatto che tale rinnovo tardi ad arrivare non lascia presagire nulla di buono. In merito alla vicenda si è espressa l’agenzia You First, che cura gli interessi di ...

Malumore in casaconAlberto che non è partito per Birmigham, dove è in programma l'amichevole contro l'Aston Villa. L o spagnolo è in polemica con la società per un vecchio premio/bonus (si parla di una ...Commenta per primo Il casoAlberto per lasi arricchisce di nuovi dettagli con l'agenzia You First che ne cura gli interessi che questa volta si è espressa in prima persona con un comunicato ufficiale sul futuro del ...50 In casaè ufficialmente ri - esploso il casoAlberto. Già qualche giorno fa il fantasista spagnolo con quella storia pubblicata sui social 'c'è un limite alla pazienza' aveva suscitato clamore, ...L'atmosfera in casa Lazio, alle soglie dell'inizio di una nuova stagione in cui ci saranno gli impegni di Serie A, Coppa Italia e Champions League, è davvero rovente. Tra il caos di mercato, le lotte ...Due allenamenti saltati, una storia Instagram polemica, adesso niente volo per Birmingham, sede dell’amichevole che domani sera contro l’Aston Villa. Tre indizi fanno una prova: Luis Alberto è diventa ...