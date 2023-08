Lazio | Lotito chiude per Isaksen e Kamada in 24 ore

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo le voci di ieri su l’umore nero in casae la tensione frae Sarri, tra ieri sera e oggi sono arrivati i chiarimenti attraverso un comunicato ufficiale del club e un’intervento del presidente biancoceleste sul Messaggero. In estrema sintesiha respinto qualsiasi voce sulla tensione in casaper il mercato e ha ribadito la piena sintonia con il proprio tecnico, sempre nel rispetto dei ruoli assegnati. Se da un lato, quindi, ladeve affrontare (di nuovo) il caso Luis Alberto, dall’altrodalle parole è passato ai fatti. Lo spagnolo non è nemmeno partito con la squadra per l’Inghilterra. Il suo entourage accusa il presidente delladi non aver inviato ancora il rinnova e questa situazione non rende sereno il giocatore. Nel ...