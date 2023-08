Lazio | Kamada in arrivo anche grazie a Mizuno | i dettagli

Aumenta il pressing suOltre a Isaksen, laè tornata con decisione anche sullo svincolato, pista sondata e poi accantonata nelle scorse settimane: un pressing sempre più concreto.1 Ecco l'accelerazione che Sarri aspettava sul mercato. Dopo i colloqui dell'altra sera tra il tecnico e Lotito , laè pronta a chiudere tre colpi. Il più vicino è, svincolato dall'Eintracht, con il quale è stato trovato un accordo sull'inggio. Il giapponese, classe '96, ha accettato la proposta dei ...È il caso della, la big che in questo momento è di sicuro quella nella situazione più ... I nomi restano più o meno gli stess, da Ricci in primis a Torreira e, Sow, Karlsson e Isaksen. Ma ...(Adnkronos) - Luis Alberto torna sotto i riflettori nel calciomercato della Lazio. Secondo le ultime notizie, il calciatore spagnolo non dovrebbe partecipare alla trasferta inglese dei biancocelesti, ...Dopo aver effettuato un sondaggio nelle scorse settimane, la Lazio e Gustav Isaksen si avvicinano. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, la trattativa con l'attaccante del Midtjylland è in ...