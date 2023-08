Lazio | è fatta per Isaksen | tutti i dettagli e le cifre dell' affare

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA - Mentre laè in Inghilterra per l'amichevole di domani con l'Aston Villa , il club biancoceleste si appresta a chiudere il secondo colpo'estate. Dopo Castellanos, è in arrivo infatti ...

ROMA - Mentre laè in Inghilterra per l'amichevole di domani con l'Aston Villa , il club biancoceleste si appresta a chiudere il secondo colpo dell'estate. Dopo Castellanos, è in arrivo infatti Gustav Isaksen ...... verràfirmare una audiodichiarazione per ora al designato, che certifichi l'assenza di ... resta il fatto che il cognato presidente di una squadra di calcio che gioca in serie A (la, ndr) ...E penso che una grossa mano me l'abbia data la mia amica Alessia dellaNuoto, che da lassù ha ... La preparazionenei mesi scorsi sta portando risultati notevoli e questa è la cosa che conta.

Lazio, si sblocca il mercato: è fatta per il danese Isaksen. Ed ecco i prossimi colpi La Gazzetta dello Sport

ROMA - Mentre la Lazio è in Inghilterra per l'amichevole di domani con l'Aston Villa, il club biancoceleste si appresta a chiudere il secondo colpo dell'estate. Dopo Castellanos, è in arrivo infatti G ...Il mercato ha portato qualche nuvola in casa Lazio. Non solo tra Sarri e Lotito, che hanno affrontato la questione in un incontro andato in scena nei iorni scorsi, ma anche tra Luis ...