Lazio | c’è un nuovo caso Luis Alberto

Lo ha reso noto il presidente della Regione, Francesco Rocca, alla conferenza stampa dopo la cabina di regia convocata per l'incendio avvenuto a Ciampino. approfondimento Rogo Ciampino, ...Nel 2003 - 2004 arriva il primo gol di Oddo con la maglia dellain campionato in Serie A ed esordisce sempre con lain Champions League. Accumula 31 presenze in A con 1 gol all'attivo, 7 ...... ora rimasto riferimento grafico nel logo di presentazione della festa di Gaeta: ''Era il palco di giovani, lo abbiamo spostato dalla Puglia a Gaeta per valorizzare la nostra presenza nel. ...

Lazio, Il Messaggero: "Nelle prossime ore incontro Sarri - Lotito" Solo la Lazio