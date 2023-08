L' attacco al potere di Fitch Perché il downgrading è un' incursione contro Biden e Yellen

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il veroalall’America lo ha lanciato ieri sera l’agenzia di rating. Con un annuncio che avrà un forte impatto sulla finanza Usa, la società ha deciso di abbassare il merito del credito americano da AAA a AA+. Per ora le altre agenzie, Moody’s e S&P Global, hanno mantenuto il loro rating, ma il passo dipotrebbe avere un impatto anche sulle decisioni future degli altri attori di mercato. Nella sua dichiarazione,Ratings ha avvertito che l’economia americana è a rischioil debito pubblico e il deficit made in Usa sono balzati livelli record. Il declassamento, tra l’altro, è arrivato meno di due mesi dopo che gli Stati Uniti hanno evitato per un soffio un default poiché il governo aveva esaurito il budget statale. su Verità&Affari

L'aldi Fitch Il veroalall'America lo ha lanciato ieri sera l'agenzia di rating Fitch . Con un annuncio che avrà un forte impatto sulla finanza Usa, la società ha deciso ...... simbolo delamericano, che contiene tutti i codici della Casa Bianca... Ma che cos'è la ...War Room (la stanza del Pentagono di comunicazione con il comando militare) per lanciare un...... spesso sottolineano l'antagonismo tracostituito e affetti familiari, dando tra l'altro uno ...e difesa, posizioni conquistate e perdute, cessate il fuoco, contrattacchi, tregue e ...

L'attacco al potere di Fitch. Perché il downgrading è un'incursione ... Verità e Affari

Listone Fantacalcio, scelte shock a centrocampo e in attacco: che cosa sta succedendo in queste ore, sul web monta la polemica: utenti furiosi ...Prima le strategie via terra, poi il conflitto aereo ed ora la guerra vavale. Putin e la sua flotta si muovono nel Mar Baltico. Punto strategico per la guerra russo-ucraina dove è ...