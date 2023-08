Latina | stalkerano e bullizzano la compagna di classe istigandola al suicidio Tutti promossi alcuni a pieni voti all’esame di terza media

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) «Lei come l’Ebola, lei che è da evitare come una malattia, deve togliersi di mezzo. Si dovrebbe suicidare», «Se muori non se ne accorge nessuno», «Se non hai amici, fatti una domanda», «Per quanto sei grossa non passi dalla porta». Hanno insultato per un intero anno scolastico la lorodisu una chat di gruppo su WhatsApp chiamandola “Anti-Ebola”. E dopo un’indagine per istigazione ale stalking,i giovani – 15 alunni di unadidi– sono statianche a, malgrado il 6 in condotta. I giovani si sono giustificati dicendo che per loro era solo «un gioco», portando la giovane a isolarsi sempre più e ad ...