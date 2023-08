L’Archivio Storico Enel resta a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo mesi di grande fervore per la questione del, in data odierna il Ministro della Cultura e l’Amministratore delegato dell’, alla presenza delle associazioni animatrici dell’iniziativa a favore della permanenza adi questo patrimoniodi assoluto valore, hanno raggiunto l’accordo per mantenerenella città partenopea. Oggi pomeriggio alle 15, il Ministro Gennaro Sangiuliano ha convocato a Roma, insieme all’AD e Direttore Generale diCattaneo, il Consigliere del Ministro Luciano Schifone, le Direzioni generali del Ministero, il Soprintendente Archivistico per la Campania e una rappresentanza delle Associazioni AIPAI, Ristorami e Comitato civico di San Giovanni a ...