Ierisentinella dei diritti dei consumatori haun'indagine a tappeto sui disservizi delle auto bianche , tra attese infinite ai posteggi e pos che non funzionano a bordo . ...... e ne cura la pubblicazione in formatosul proprio sito ...'obiettivo è quello di monitorare i prezzi dei carburanti e ... Anche, afferma'Unc, ha non a caso espresso un parere ...... Roberto Rustichelli) che avevaun'istruttoria per abuso ...senza sanzioni dopo il sì alle richieste avanzate dall'...agli utenti finali per il backup dei propri dati) per facilitare'...

L’Antitrust ha aperto un’indagine sui «disservizi» dei taxi Il Post