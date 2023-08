L’analisi del centro studi di Assolombarda

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 2 agosto 2023), daldelservizi alle imprese: l’export lombardo cresce del 14,8% e raggiunge i 23,3 miliardi di euro. A luglio cede ancora la fiducia del manifatturiero Spada: “Per non disperdere i grandi risultati raggiunti dalla manifattura, la priorità è la messa a terra del PNRR” Cresce l’export lombardo dei servizi alle imprese. Nel 2022 la Lombardia ha esportato in questo ambito per 23,3 miliardi di euro, valore che include le forniture all’estero di informatica e comunicazioni, finanza e assicurazioni, servizi professionali, ricerca e sviluppo e altri servizi alle imprese, tra i quali, i servizi legati al commercio e al leasing operativo. Nel confronto con il dato nazionale, la Lombardia concentra il 37,7% delle esportazioni italiane di servizi alle imprese. Sono queste le prime evidenze del ...