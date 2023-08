L’agenzia di rating Fitch declassa gli Usa | da “tripla A” scendono a “AA+” Yellen | “Decisione arbitraria e obsoleta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nei prossimi tre anni i conti pubblici statunitensi andranno incontro a un deterioramento, per questoha deciso dire ilUsa da “A” a “AA+”, con outlook stabile. Dopo questo taglio, Moody’s è l’unica agenzia che al momento assegna ancora la “A” agli Stati Uniti. Janet, segretaria al Tesoro, ha criticato la, definendola “” e “”, in quanto basata su informazioni datate. “Il downgrade riflette l’atteso deterioramento di bilancio nei prossimi tre anni”, affermasottolineando come i “ripetuti” scontri sul tetto del debito e le “soluzioni dell’ultimo minuto” raggiunte “hanno eroso” nel corso degli anni “la fiducia nella ...