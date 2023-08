L' addio di Buffon |  supereroe numero 1 sul tetto del mondo

Così, mentresi prepara a direal calcio giocato, rimane nel cuore di tutti i tifosi come uno dei più grandi portieri di tutti i tempi. Le sue gesta e i suoi successi continueranno ad ...... in cui al Tardini, sugli spalti, ci si chiedeva se non fosse un po' troppo azzardato lanciare questo minorenne proprio contro il Milan", così il primo [] L'articoloal calcio di, ...Nelle prossime ore, infatti, dovrebbe arrivare l'ufficialità, prima del suoal calcio e poi, o contestualmente, del suo ingresso nello staff di Roberto Mancini., qui, partirà da zero, ...

Buffon ha deciso: addio al calcio. Sarà capodelegazione della Nazionale La Gazzetta dello Sport

"Gigi, mi sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. Avrei mille cose di cui parlare o da ricordare. Per ora accontentati sei ti dico che è stato bello, anzi è stato un onore, giocare e v ...L’annuncio ufficiale arriverà probabilmente tra qualche giorno, ma Gigi Buffon ormai ha deciso: si ritira dal calcio giocato.