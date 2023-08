La Via delle materie prime Boom degli investimenti cinesi sui materiali critici

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Va riconosciuto che la Cina di Xi Jinping non reagisce al de-risking occidentale solo a parole. Anzi, sta lavorando attivamente per contrastarlo e conservare la propria posizione di forza a montecatene di approvvigionamento strategiche. L’esempio per eccellenza è il comparto, dove il Dragone sta investendo sempre più pesantemente per assicurarsi i diritti di sfruttamento all’estero – anche nei Paesi cui vorrebbero rivolgersi quelli occidentali per diversificare rispetto ai fornitori. Come rileva il Financial Times, che cita un rapporto della Fudan University di Shanghai, nella prima metà del 2023 l’insieme di nuovie contrattinel settore minerario e dei metalli ha superato la cifra di 10 miliardi di dollari. Ossia, ...