La vacanza da incubo di Matteo Bassetti | «Nave in ritardo di due ore | maleducazione | sporcizia e un conto troppo salato»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il medico del San Martino di Genovaè arrabbiatissimo. Non solo con i colleghi che hanno firmato un esposto contro di lui, dei quali ha promesso la radiazione. Ma anche con laAki della compagnia Moby, in servizio da Olbia a Genova. Alla quale imputa «, incapacità relazionale, prezzi folli e tanta rabbia per quelle poche aziende italiane che fanno male all’immagine dell’Italia». Lo status del dottore su Facebook è chiarissimo: «Un breve racprogrammata per le 21,30 ma con undi 2 ore. Ci imbarcano alle 23, dopo aver preso la cabina (imbarazzante), saliamo al ristorante alla carta con i ragazzi, parecchio affamati, e troviamo una catena di ferro sulla porta: ...

Il medico del San Martino di Genova Matteo Bassetti è arrabbiatissimo. Non solo con i colleghi che hanno firmato un esposto contro di lui, dei quali ha promesso la radiazione . Ma anche con la nave ...L'uomo di 80 anni, ieri 31 luglio, si trovava inin Salento, in uno stabilimento balneare a Casalabate, in provincia di Lecce. L'anziano da ... torna l'del caldo torrido sulla città: week ......ladi Matteo Bassetti , medico e docente, noto esperto di malattie infettive. Il professore condivide, via Instagram, un duro sfogo, corredato di foto, sul suo viaggio a dir poco da, ...

La vacanza da incubo di Matteo Bassetti: «Nave in ritardo di due ore ... Open

L’infettivologo Matteo Bassetti, noto al grande pubblico per esser stato preso di mira dai no vax durante la pandemia, ha raccontato sul suo profilo Facebook il suo viaggio da incubo sulla nave Olbia- ...Scopri le migliori offerte della settimana su Amazon: dalla custodia impermeabile per lo smartphone fino al condizionatore portatile ...