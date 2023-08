La sicumera del biblismo ecologista e la colpa da espiare in quanto esseri umani

...conto terzi il che indica come l'Ucraina è sulla viadisarmo per mancanza di uomini. Sono fatti reali, pienamente dimostrabili, ma essi costituiscono un tale vulnus alla loro malriposta......in onda a settembre primaTg2 , rimpiazzati da 15 minuti in più dei Fatti Vostri . Ma nessun problema per Insider - faccia a faccia con il crimine , in ondaa novembre su Rai3 Saviano con...... considerata lacon cui spiego loro ogni giorno come dovrebbero fare il loro lavoro, e mi aspettavo che in quel caso la risposta fosse una parafrasiTognazzi che diceva "La rivoluzione ...

Il rischio nella società complessa, oltre gli spot tv Il Manifesto

Quante certezze, quanta sicumera, esprimono taluni. Parole scolpite nella pietra. Parole fatte legge. Parole che tagliano la carne e rubano la scena al dubbio e alla ragione. Parole griffate come stra ...La penultima puntata del reality per coppie sull’orlo di un falò di confronto è all’insegna degli addii. Ma anche della nascita di nuovi amori. Manuel conferma di essere solo una zavorra, Mirko riscop ...