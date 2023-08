La Serie A non aspetta la burocrazia e regala al Garante la sua piattaforma anti-pezzotto

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Bella, efficace, la nuova leggere contro il “” approvata all’unanimità da Camera e Senato. Quella che in teoria dovrebbe garre l’oscuramento dei siti pirata entro 30 minuti dalla segnalazione di un abuso sui diritti d’autore. Peccato che i tempi dellaitaliana sono sempre immarcabili: l’AgCom avrebbe dovuto costruire unain grado di svolgere il compito. La legge identifica in 30 giorni il tempo per convocare un tavolo tecnico sulla questione e sei mesi per varare una. Troppo tardi. E allora ecco che la LegaA va oltre. Come racconta Repubblica ripreso da Calcio e Finanza, “l’organo che rappresenta i club del massimo campionato italianoaluna suagià ...