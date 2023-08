La Russa ammette la matrice neofascista della Strage di Bologna

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Ricorre oggi il 43° anniversario del vile attentato terroristico che, la mattina del 2 agosto del 1980, ha colpito al cuore la città die l’Italia intera e forse non solo l’Italia. Quel giorno, a quest’ora precisa, alle 10.25, un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d’attesastazione dicausando 85 vittime e oltre 200 feriti”. Lo ha detto in Aula il presidente del Senato, Ignazio La, commemorando l’anniversariodidel 2 agosto del 1980, prendendo la parola proprio alle 10.25. “Quelle immagini drammatiche di devastazione, sangue, disperazione, sono ancora oggi scolpite nel profondonostra memoria. Immagini che non dobbiamo e non vogliamo dimenticare, perché la memoria è il collante ...