La Roma chiude il ritiro portoghese con una vittoria E stringe per un nuovo acquisto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Labatte 4-2 la Farense ela tournée in Portogallo. Al Sao Luis di Faro i giallorossi si presentano con un classico 3-5-2, con Mancini, Llorente e Ibanez in difesa, con Celik e Spinazzola sulle fasce. Centrocampo a tre composto da Cristante Bove e Pellegrini, mentre l'attacco è affidato a El Shaarawy e Belotti. Laparte forte e dopo 3 minuti trova l'1-0 grazie all'autorete di Artur Jorge, che ribadisce di testa in rete il cross di Belotti. La Farense prova a reagire e al quarto d'ora si rende pericolosa con Duarte, ma Rui Patricio evita il pareggio con un ottimo intervento. Alla mezz'ora arriva il raddoppio giallorosso: dopo una serie di passaggi El Shaarawy va al tiro, con Vehlo che non riesce a trattenere, da due passi Belotti – al limite del fuorigioco - sigla così il 2-0. Alla fine del primo tempo arriva il terzo ...

Il patron biancoceleste passa ai fatti e in un giorno regala a Sarri due giocatori offensivi. La prossima mossa è aumentare l'offerta per Ricci21/05/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio - Hellas Verona / foto Image Sport nella foto: Claudio Lotito Dopo le voci di ieri su l'umore nero in casa Lazio e la tensione fra Lotito e Sarri,...Il primo semestre del 2023 si conferma positivo per Ferrari chela prima parte dell'anno rivedendo al rialzo le stime dei risultati finanziari. La casa ...la Ferrari 296 GTB ma anche lae la ...Lalo tiene sotto stretta osservazione, ma è un interesse, oggiil mercato brasiliano in entrata, il Santos dovrebbe trovare un sostituto di questo giocatore. Laperò non è ...

Roma, chiude uno sportello anagrafico. La protesta: "Così si tolgono servizi ai cittadini" Canale Dieci

Dopo il pareggio col Braga e il 4-0 all'Estrela Amadora, la Roma batte 4-2 la Farense nella terza amichevole ... alle spalle di Carvalho il cross di Zalewski (4-1). Il match si chiude con una prodezza ...La Roma batte 4-2 la Farense e chiude la tournée in Portogallo. Al Sao Luis di Faro i giallorossi si presentano con un classico 3-5-2, con ...