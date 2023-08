La Promessa | anticipazioni 3 agosto | Padre Camilo legge un’inquietante lettera Curro ha un tenero contatto con Eugenia

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La: quali emozioni regalerà domani ai suoi fan la telenovela spagnola? Saranno veramente tante! Eccole qua in sintesi! Launae si sente male.iniziano a comunicarerà unache gli faràlmente…girare la testa! Cosa ci sarà scritto di così sconvolgente per il sacerdote? Buone notizie invece per, perché in un momento in cui si starà occupando di mamma, lei, che sta uscendo dal suo torpore, gli esprimerà finalmente il ...