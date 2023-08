La Polonia invia truppe ai confini con la Bielorussia

Il leader bielorusso Aleksander Lukashenko aveva precedentemente schernito laper la presenza di mercenari russi Wagner vicino al loro confine congiunto. Il ministero della Difesa di Varsavia ...Il leader bielorusso Aleksander Lukashenko aveva precedentemente schernito laper la presenza di mercenari russi Wagner vicino al loro confine congiunto. Il ministero della Difesa di Varsavia ...Il ministero della Difesa bielorusso ha scritto su Telegram: 'Questa affermazione non è stata supportata dai dati della'. Per Minsk non vi è stata alcuna violazione da parte di elicotteri Mi -...

La Polonia invia truppe al confine con la Bielorussia AGI - Agenzia Italia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 525. Nuovi attacchi di droni militari sulla città di Mosca e in Crimea, sulle navi russe, secondo fonti russe. Colpito di nuovo il grattacelo centrato domenica sc ...La Polonia ha inviato truppe al confine orientale dopo aver accusato la Bielorussia, il più stretto alleato di Mosca nella guerra in Ucraina, di violare il suo spazio aereo con elicotteri militari. L' ...