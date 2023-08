La Polonia aumenta le truppe al confine con la Bielorussia | «Minsk ha violato lo spazio aereo»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Laha accusato ladi averil suocon due elicotteri nella giornata di ieri, 1 agosto, nella zona di Bialowieza tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa polacco in una nota ufficiale, Varsavia è stata informata in anticipo che nella zona altra i due Paese sono previste esercitazioni di addestramento di piloti della. Nel comunicato viene inoltre specificato che la violazione delloè avvenuta a quota così bassa da rendere difficile il rilevamento da parte dei sistemi radar.ha negato le accuse. Il ministero della Difesa polacco ha inoltre annunciato che aumenterà il numero disul ...

Laha riferito di aver informato informato la Nato di quanto accaduto. La mossa arriva poche ore dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di non aver visto alcun segno di una minaccia né ...Oltre a funzionari dell'Ucraina e di alcuni dei suoi alleati " Stati Uniti, Regno Unito,e ... ma guarda con preoccupazione il modo in cui la Russiala dipendenza dalla Cina e il ...... l'estrazione del carbone in, come quella di altre risorse energetiche nell'UE, sta ... Nell'Unione europea abbiamo il problema di ritardare la transizione energetica, chei costi e ...

Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha recentemente lanciato un nuovo allarme riguardo al movimento di miliziani della Wagner dalla Bielorussia alla striscia di terra situata tra Kaliningrad e Min ...Ascolta l'articolo Tensione crescente e allarmi di destabilizzazione La Polonia ha schierato cecchini al confine con la Bielorussia in risposta alle preoccupazioni riguardo alla presenza di mercenar ...