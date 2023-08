La Pepito di Saccà vede calare gli utili La tv resta centrale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Risultati in forte calo perProduzioni, casa di produzione televisiva di Agostino(nella foto), già direttore generale Rai e oggi produttore televisivo. Il bilancio 2022, infatti, s'è chiuso con un utile di 652mila euro rispetto agli oltre 1,2 milioni mila dell'esercizio precedente, profitto che è stato riportato a nuovo mentre lo scorso anno era stata erogata una cedola di 100mila euro. Il calo del profitto si spiega perché anno su anno i ricavi sono diminuiti da 11,7 a 9,6 milioni anche se la relazione sulla gestione redatta daspiega che «confermando il trend degli ultimi anni l'area tv s'è confermata come strategica». Nel 2022 sono stati consegnati due tv movie («Se mi lasci ti sposo», «Diversi come due gocce d'acqua», «La fortuna di Laura» e «Una scomoda eredità»). Nell'area cinema è uscito nelle sale il film ...

