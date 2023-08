La Open Arms soccorre 23 migranti | si dirige verso altre 2 barche

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Laha soccorso un'imbarcazione in legno molto precaria nella quale viaggiavano 24 persone, tra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un bimbo di 3 anni provenienti da Eritrea e Etiopia. ...

ROMA, 02 AGO - La Open Arms ha soccorso un'imbarcazione in legno molto precaria nella quale viaggiavano 24 persone, tra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un bimbo di 3 anni provenienti da Eritr ...La nave di Open Arms ha appena soccorso un’imbarcazione in legno su cui viaggiavano 24 persone, tra cui 6 donne, 9 minori non accompagnati e un ...