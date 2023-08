La Notte della Taranta 2023 tra comuni e borghi del Salento | «Cultura | storia e identità»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un evento può diventare occasione per conoscere un territorio e il Festival Lalo dimostra a pieno. Al via il 1° agosto , la manifestazione itinerante toccherà fino al 27 del mese ben venticinque trae città attraversando anche la riserva naturale di Torre Guaceto e l’iconica baia di Sant’Andrea. Ad animare le serate – tra, valorizzazione delle specificità locali e musica – saranno oltre quattrocento ospiti ( musicisti, danzatori, attori, scrittori e filosofi). Numeri che confermano Lacomeil più grande festival itinerante italianoche intende promuove la musica popolare in un intreccio tra le arti. “Laè stata la prima ...

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nellaa Muro ... ma per ora non hanno fatto seguire nessun approfondimentovicenda. E, secondo quanto riportato da ...Nel corsosi sposterà verso Ovest e contemporaneamente il nucleo inizierà a tramontare. In base a queste caratteristiche è consigliata una composizione verticale e ritrarre l'intero arco ...Tra queste, il fatto, ad esempio, che i due abbiano trascorso la primaluna di miele in due hotel diversi. Cosa che non aiuta, ovviamente, a smentire l'ipotesi di una forte crisi, tra i ...

Notte della Taranta, questa sera il festival arriva a Calimera col progetto Ballanzè quotidianodipuglia.it

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla nuova vita sentimentale di Shakira a seguito della separazione con l’ex calciatore ... "Hamilton ha raggiunto tre volte la villa, nella notte, per ...Charlene e Alberto di Monaco, la prima notte della luna di miele fu in due hotel diversi. Non certo un buon inizio... Scopri su Amica.it ...