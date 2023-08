La Norma – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LaVia Flaminia, 735 – 00191Tel. 06/3330210 Sito Internet: Tipologia: siciliana Prezzi: antipasti 10/25€, primi 11/28€, secondi 16/32€, dolci 7/8€ Chiusura: Lunedì a pranzo OFFERTA Classico ristorante di quartiere che vanta un nutrito numero di aficionados che vengono qui per mangiare i piatti della cucina siciliana, qui proposta senza fronzoli, in preparazioni che appagano gli occhi per via delle porzioni abbondanti e che rifuggono qualsiasi velleità creativa. Il livello è più che soddisfacente anche se alcuni aspetti della proposta denotano stanchezza e poca attenzione, quali il pane, l’olio e la selezione dei vini. Fra gli antipasti abbiamo apprezzato la classica caponata anche se servita eccessivamente calda; altro piatto da provare la catalana di astice, ricca di pesce ma in occasione dell’ultima prova carente della parte acescente ...