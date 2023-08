"Laha disconnesso da ieri (martedì) la linea ad alta tensione che porta l'elettricità in Niger", ha detto la fonte. Il Paese dipende per il 70% delle sue forniture energetiche dalla. ...Lo scenario peggiore sarebbe una Francia che si muove da sola con i Paesi occidentali,e ... Non ci ha portato alcun vantaggio commerciale, ci hannofuori da alcuni accordi importanti ...In un vertice di emergenza inper discutere del colpo di Stato della scorsa settimana, i ... L'Unione europea e la Francia hannoil sostegno finanziario al Niger e gli Stati Uniti hanno ...

La Nigeria ha tagliato l'energia elettrica al Niger Agenzia ANSA

NIAMEY, 02 AGO - La Nigeria ha interrotto la fornitura di elettricità al Niger in linea con le sanzioni decise dai Paesi vicini dell'Africa occidentale dopo il colpo di stato militare che ha deposto ...