(Di mercoledì 2 agosto 2023) Studiare è decisamente un buon investimento a condizione di indirizzare la propria scelta sugli studi e sugligiusti. Infatti, livelli più alti di istruzione consentono non solo un accesso più facile al mercato del lavoro ma anche carriere migliori e di conseguenzapiù alti. Lain generale permette di accedere a una retribuzione superiore del 45% rispetto ad un nonto, equivalente a 13 mila euro in più di retribuzione annua lorda (RAL) .Non si tratta però di investimenti con un ritorno a breve termine: pertanto la scelta deve essere oculata, basata il più possibile su riscontri oggettivi. Un tallone di Achille del nostro paese in termini di competitività è, tuttavia, rappresentato delle politiche pubbliche legate agli investimenti nel campo dell’istruzione. Queste le principali evidenze ...

... lo studio annuale dell'Osservatorio JobPricing realizzato in collaborazione con LHH Recruitment Solutions, lapermette di accedere a un salario superiore del 45% rispetto a quello di un non ...... 63 anni,in lettere moderne, è stato dirigente Dc e poi del Partito Popolare, quattro volte ... Partito in bilico senza il Cav Alla Meloniche FI resti forte ed unito In Cambogia il ...L'estero resta la migliore opzione Laurearsi, anche in Italia, ma i dati di JobPricing sottolineano ancora una volta come il rendimento dell'investimento economico e personale della...

La Laurea conviene Ecco gli Atenei che garantiscono stipendi più ricchi QuiFinanza

La laurea in generale permette di accedere a una retribuzione superiore del 45% rispetto ad un non laureato, equivalente a 13 mila euro in più di retribuzione annua lorda (RAL) .Non si tratta però di ...Quali sono le lauree che fanno guadagnare di più in Italia Ecco i titoli di studio più remunerativi che offrono maggiori possibilità lavorative.