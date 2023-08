La Juventus ‘chiama’ Antonio Conte | tifosi di nuovo divisi

... ma la squadra partenopea siNapoli Soccer. È il primo compleanno dell'era De Laurentiis, ...vincitore della Coppa Italia il 20 maggio 2012 allo stadio Olimpico di Roma contro la. Arriva ...Il mercato lo '', ma l'Atletico Madrid lo ritiene una pedina fondamentale e non vuole privarsene. Una ... Ha segnato più gol con noi che con lae questo genera entusiasmo per noi. La ...La Turris ha individuato il suo under in difesa e siNicolò Cocetta . Dopo che nei giorni scorsi sono uscite le prime voci, anche da Udine nelle ...nella mischia durante un Udinese -, ...