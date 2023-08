La Juve celebra Buffon | 'Sei diventato Il Portiere' | grazie di tutto'

Commenta per primo Alla fine è successo, Gianluigi Buffon si è ritirato. Non poteva mancare l'omaggio della Juventus, che ha dedicato un commosso messaggio al suo ex portiere: Caro Gigi, oggi è molto ...Da allora, facciamocene una ragione: lanon ha mai più occupato il primo posto in classifica. ... 24 luglio 2023 siun secolo esatto da quando EDOARDO Agnelli, figlio di Giovanni Agnelli, ...PAROLE - Laè fortemente legata alla mia vita e alla mia Famiglia. Per me è quindi una ...

La Juve celebra Buffon: 'Grazie di tutto, sei diventato Il Portiere' ilBianconero

Ritiro Buffon, il comunicato della Juve: «Il nostro capitano, oggi finisce un’era». La nota del club bianconero La Juve saluta e omaggia Gigi Buffon. Questa la nota ufficiale del club. COMUNICATO – «C ..."Caro Gigi, oggi è molto difficile trovare le parole giuste. È molto difficile parlare di un calcio che oggi saluta il suo numero 1 per eccellenza. Noi ci siamo già salutati, abbiamo già celebrato la ...