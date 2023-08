La fragilità del mito della broken promise

Guidato da una versione misteriosa e oscuraVirgilio dantesco, l'Indagatore dell'Incubo è ... fisico o metafisico che sia, è un luogo della, un asilo per chiunque conosca la ...... proprio nel momento in cui il Paese, alle prese con l'emergenza maltempo, mostra tutta ladi gran parte dei territori dello Stivale. Paradosso PNRR. Con la "riorganizzazione"Piano, ...... i beneficiari della misura Supporto per la Formazione e il Lavoro (SpFL), sostitutivaReddito ... in quanto "rischia di scaricare sui servizi sociali locali la risposta alle tante...

Resilienza oggi, fragilità domani. Ecco perché focalizzarsi sulla gestione del rischio Milano Finanza