La forza perversa del gender | sentirsi cane e trasformarsi in Lassie

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il globalismo di rapina che gioca sulle suggestioni degli inganni ha convinto la gente che deve essere “quello che si sente”. Non quello che è, nietzschianamente: quello che si sente, fosse un supereroe o un animale o un mostro. Questo globalismo di rapina è il capolinea di una tendenzapartita in anticipo, diciamo da una ventina d’anni, più razzista che elitaria, ma razzista nel censo, nei soldi fatti non importa come ma basta siano fatti: anche il crimine va bene, anche la totale perdita di dignità, per cui se sei dentro ci sei e se non riesci a entrarci non esisti. Se poi per entrare devi vestirti dao da donna, essendo uomo maschio e etero, va benissimo perché provvede la televisione a dettare i modelli, come il prototipo Drusilla, maschio, etero, dice lui, senz’arte né parte fino a che non lo lanciano nel Sanremo fluido vestito da ...