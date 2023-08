La farmacia comunale di Cerenova apre anche il sabato pomeriggio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Cerveteri – A partire da5 agosto lan.2 asarà apertail. Una decisione, quella della Multiservizi Caerite spa, municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri e titolare del servizio farmaceutico cittadino, presa in maniera congiunta al Sindaco Elena Gubetti, che punta ad offrire un maggiore servizio alla cittadinanza in particolar modo per il mese estivo di agosto, periodo in cui in concomitanza delle vacanze estive e dell’arrivo di numerosi villeggianti la popolazione aumenta sensibilmente. Ladi Via Oriolo n.1, rimarrà aperta dunque oltre che nei consueti orariil, dalle ore 16:30 alle ore 20:00. Confermata la regolare apertura di ...