La destra spagnola dovrà capire che non può vincere senza catalani e baschi

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il risultato elettorale spagnolo di qualche giorno fa è stato una doccia fredda per il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo che, sulla base tanto dei sondaggi quanto delle recenti elezioni regionali, si aspettava un percorso facile verso la Moncloa. I numeri Era chiaro che in nessun caso i Popolari potessero arrivare ad una maggioranza assoluta, ma la maggior parte delle previsioni li vedevano chiaramente al governo, grazie al sostegno dellanazionalista di Vox – che fosse attraverso una coalizione formale o attraverso la forma dell’appoggio esterno.Invece i numeri non ci sono. E non ci sono malgrado lasia largamente avanti nella maggior parte delle comunità regionali spagnole. A fronte di una maggioranza richiesta di 176 seggi, PP e Vox ne ottengono in tutto 172, mentre 171 vanno all’attuale maggioranza di Sánchez e 7 agli ...

...del Paese alla democrazia dopo la morte di Franco nel 1975 ha sollevato preoccupazioni sui potenziali rischi per la democrazia. Dalla morte di Franco, una rappresentanza di estremaa ...... così dice la Costituzione) a riconfermare Sanchez alla Moncloa. Leggi anche Spagna: dopo ... In Italia siamo ancora nell'era dei Flintstones Cosa insegnano le elezioni spagnole allae al ...Lapopolare guidata da Alberto Nunez Feijoo si rilancia nettamente e conquista il ruolo di ... di ANDREA MURATORE L'elezioneera stata presentata come un voto che avrebbe potuto decidere ...

Domenica 23 Luglio si sono tenute le elezioni politiche anticipate per decisione del primo ministro Sanchez, dopo la vittoria delle forze di destra ed estrema destra (Partido Popular e Vox) alle… Legg ...Le elezioni spagnole hanno visto i popolari primo partito senza ottenere però la maggioranza assoluta dei seggi, nemmeno in coalizione con la destra di Vox. Neanche i socialisti in coppia con Sumar, e ...