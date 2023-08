La dama del silencio | la storia vera al centro del documentario Netflix

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un’agghiaccianteè alde Ladeluscito il 27 luglio sulla piattaforma streaming. Si tratta di unsu Juana Barraza, una serial killer che ha usato i suoi studi di infermieristica e le sue abilità nella lotta per uccidere 16 donne anziane in Messico. Secondo la sinossi del film, diretto da María José Cueva, tra il 1998 e il 2006 si è verificata un’ondata di omicidi di donne anziane a Città del Messico, scatenando la ricerca e la cattura di un sospetto che nessuno avrebbe potuto immaginare. Le autorità hanno sempre pensato che l’assassino fosse un uomo, ma si trattava di Juana Barraza, una donna gravata da un trauma infantile. Il vero nome delladel ...

... non solo per la presenza di personaggi canonici come il pistolero, il cowboy o lada soloon. ... Tra gli anni Quaranta e gli anni SessantaNovecento il western divenne uno dei filoni più amati ......stilizzatocapoluogo abruzzese che poggia su un motivo denominato "il labirinto di pietra" tratto dalla pavimentazione all'interno della Basilica. In basso, a sinistra, è raffigurata "la...L'exTrono Over ha dichiarato che sarà felice se Pier Silvio caccerà la Tina da Uomini e Donne. Ma come si sa, la Cipollari tornerà. Ormai da tre anni Stefano De Martino è uno dei volti su ...

La dama del silencio - Film (2023) - MYmovies.it MYmovies.it

Paola Ruocco, che ha fatto parte della precedente edizione di Uomini e donne, ha spiazzato i fan raccontando cos'è successo dopo il programma.Pinuccia Della Giovanna durante la presentazione del suo brano "La canzone di Pinuccia" ha voluto parlare della sua esperienza a "Uomini e Donne" ...