La crisi in Niger e la legge di bilancio misureranno la tempra del governo Meloni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’atterraggio a Ciampino, dopo i fasti americani e la sorprendente amicizia manifestata da Joe Biden per la principale sovranista d’Europa, sarebbe dovuto essere dolce, un rientro vellutato. Una medaglia d’oro al collo e una coppa delle coppe da sollevare al cielo appena appariva sulla scaletta dell’aereo presidenziale. L’atterraggio è invece stato duro sull’asfalto del suolo italico, di quelli che non ti aspetti, che ti fanno fare un salto sul sedile. Non è tanto la reazione al taglio del reddito di cittadinanza, le proteste davanti alla sede dell’incolpevole Inps di Napoli, l’alzata di scudo di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, che fanno il loro lavoro d’opposizione. A preoccupare Giorgianon è neanche la mobilitazione preventiva annunciata da Maurizio Landini contro unadiancora da scrivere. C’era ben altro. ...