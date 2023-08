La Cina proibisce ai minorenni l' uso di internet la notte

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Aiinsarà tagliato l'accesso ae sarà ristretto l'uso dello smartphone durante la: lo prevedono nuove regole annunciate oggi e che entreranno in vigore a partire dal 2 ...

Ai minorenni in Cina sarà tagliato l'accesso a internet e sarà ristretto l'uso dello smartphone durante la notte: lo prevedono nuove regole annunciate oggi e che entreranno in vigore a partire dal 2 settembre per ...

Cina: ai minorenni sarà proibito l'uso di internet la notte Agenzia ANSA

(ANSA) - PECHINO, 02 AGO - Ai minorenni in Cina sarà tagliato l'accesso a internet e sarà ristretto l'uso dello smartphone durante la notte: lo prevedono nuove regole annunciate oggi e che entreranno ...La nuova normativa si applica dalle 22 di sera alle 6 di mattina a chiunque abbia meno di 18 anni. È previsto inoltre un tempo massimo sull'uso dei telefonini, diviso per fasce d'età: 40 minuti al ...