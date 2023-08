La cantante Lizzo denunciata dalle sue ex ballerine | «Contro di noi molestie | body shaming e discriminazioni»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Lastatunitenseè finita al centro di alcune polemiche dopo le accuse diavanzate da tre exdel suo corpo di ballo. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez hanno presentato formalmente una denuncia al tribunale di Los Angeles in cui accusano ladi aver creato un ambiente di lavoro tossico. Nella denuncia si parla di comportamenti «sessualmente denigratori» e di pressioni psicologiche per partecipare a spettacoli erotici, mentre Davis ha raccontato di essere stata presa in giro per il proprio peso. La denuncia non riguarda soltantoma anche altre persone a lei vicine. Per esempio Shirlene Quigley, capitana del corpo di ballo, accusata di aver provato a convertire le tre alla sua religione e ...