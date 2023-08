La calma e l’ottimismo del nuovo capo dell’Ipcc

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il 26 luglio l’Ipcc, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico delle Nazioni unite, ha eletto il suopresidente per i prossimi cinque-sette anni: si tratta di Jim Skea, che avrà la responsabilità di guidare l’organizzazione nel suo settimo ciclo di valutazione del clima. L’ultimo rapporto di sintesi– dedicato alle cause e conseguenze del riscaldamento globale, e alle politiche da attuare per mitigarne gli effetti – è stato pubblicato a marzo. Jim Skea è britannico, ha sessantanove anni ed è professore di Energie sostenibili all’Imperial College di Londra. Si occupa di scienza del clima da quarant’anni e collabora con l’Ipcc da circa trenta: ne ha co-presieduto il gruppo di lavoro sulla mitigazione del cambiamento climatico durante il sesto ciclo, tra le altre cose. Ha fatto sapere che le sue priorità da presidente ...