La Ble Decò Juvecaserta conferma la guardia Davide Mastroianni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Caserta. Cuore casertano a difesa della maglia bianconera. La Ble2021 ufficializza laper il roster 2023/2024 del play/, che ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con la società bianconera e quindi tornerà a indossare la canotta numero 3. Nato a Napoli il 12 Settembre 2001, 185 cm di altezza, l’esterno è cresciuto nel vivaio casertano, facendo esperienza prima in serie C con il New Caserta Basket e poi in A2 con lo Sporting Clube col Derthona Basket, con cui ha partecipato finanche alla Supercoppa di Lega di Serie A2. Dalla stagione 2020/2021 ha sposato il progetto targato Ble, contribuendo alla promozione dalla C silver a quella Gold, alla vittoria della Coppa ...

20:30:47 LaJuveCaserta 2021 accoglie un nuovo pezzo nel suo organigramma societario. Sarà Domenico Pezzella il nuovo Responsabile Organizzativo del club bianconero; una addizione importante che dimostra ...Dalla stagione 2020/2021 l'approdo in casaJuvecaserta, prima come assistente di coach D'Addio in C Gold e coach dell'under 19, poi diventando assistente allenatore per coach Luise e responsabile ...10:47:39 Il primo volto nuovo dellaJuvecaserta 2021 per la stagione 2023/2024 è Damir Hadzic. Nato a Sarajevo il 13 maggio del 1997, è un'ala di 203 cm, bosniaco ma di formazione italiana, e nell'ultima stagione ha affrontato ...