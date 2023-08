La battaglia (postuma) sull'influencer crudista fra esperti che non l'avevano mai sentita nominare

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La povera influencerrussa Zhanna Samsonova, che per nome d’arte aveva scelto Zhanna D’Art, ma che su Instagram alla quinta modifica di identità dal 2017 figurava ora come “rawveganfoodchef”, era del tutto sconosciuta in Italia prima di morire il 21 luglio scorso in Thailandia, dove viveva. Il solo rapporto social con un italiano da lei costruito è quello con lo chef vegano Gaetano Cerasuolo, che gestisce fra l’altro una tripperia vegana a Firenze. Nessuno si è mai occupato di Zhanna, che era del tutto sconosciuta in Italia. Eppure il giorno dopo la sua morte fiorisconodella sua storia che sentenziano come la conoscessero da anni a fondo. Fra questi un’altra influencer come Selvaggia Lucarelli, che se la prende con alcuni siti (fra cui Open) tralasciando però allegramente il sito del quotidiano per cui lavora, Il Fatto quotidiano, ...