La Basilicata resta senza treni | le tre linee regionali bloccate per tutto agosto a causa di lavori o frane

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Laè rimasta. Peril mese dichiunque vorrà spostarsi dentro la regione dovrà accontentarsi degli autobus sostitutivi. Una soluzione che comporta tempi di percorrenza più lunghi, tornanti in montagna e condizioni di viaggio non certo ottimali. Due, quelle che collegano Potenza a Foggia e a Napoli, sonoperdi ammodernamento. Mentre la terza linea, che si collega a Taranto, è ostruita da una frana. «Fra una settimana toccheremo il punto più buio da oltre cento anni: per un mese chiusura di tutte e tre le», denuncia a Repubblica Luigi Di Tella, sindacalista della Cgil. Alleostruite o sotto ristrutturazioni se ne aggiungono altre i cui ...

Ci vorranno ancora giorni, fanno sapere gli addetti ai lavori, per togliere tutti i detriti. Resta chiuso al traffico il tratto di strada, circa 250 metri, tra via Lupo Protospata e via De Sariis, ...POTENZA — Un’intera regione in black out ferroviario ad agosto. La Basilicata che in tempi non lontani si celebrava come la Svizzera del Sud, baciata dal petrolio e dalle sue royalties, ora ritrova lo ...