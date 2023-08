La banalizzazione del trauma e quelli che credono nella paccottiglia scientifica

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Come si monetizza il vittimismo? Certo: con monologhi dolenti sulla difficile condizione di inserire qui categoria da recitarsi su Instagram (o, se sei America Ferrera, in “Barbie”). Ma per le lagne seminuove vanno benissimo quei mezzi che sono più anticaglie, tipo i libri. Bessel van der Kolk è un autore di bestseller che non avete mai sentito nominare, nonché la prova che le due frasi più stupide che si possano pronunciare in questo secolo sono «c’è uno studio che dimostra che» e «mi fido della scienza». Il New York Magazine, che sa fare le copertine, ha deciso di occuparsi di questo signore che, con un trattato psichiatrico di cui nessuno avrebbe previsto la popolarità, ha fatto numeri che neanche i Recalcati del mondo. “The Body Keeps the Score”, pubblicato in America nove anni fa, ne ha trascorsi cinqueclassifica dei libri più venduti (gli ultimi cinque: è ...