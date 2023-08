Kate Middleton a Balmoral si rifiuta di dormire con William | imbarazzante

(Di mercoledì 2 agosto 2023)ha imposto il suo categorico no aconal Castello didove trascorreranno qualche tempo in agosto insieme a Carlo e Camilla, come da tradizione. Infatti, con la Regina Elisabetta la Famiglia Reale era solita riunirsi verso la fine delle vacanze estive nella sua dimora scozzese. Ma col nuovo Re le cose cambiano e nuove nubi si addensano. Infatti, ancora una volta al centro della polemica che in vestee suo padre Carlo è la Scozia. Il rifiuto di, per altro condiviso da suo marito, di soggiornare al Castello disi aggiunge allo scandalo creato dall’indiscrezione sul Principe del Galles., la polemica per il ...

Il principe William diventerà immediatamente monarca esarà nota come regina o regina consorte. Se Carlo morisse prima della regina Camilla , poi, cambiamenti riguarderebbero ...Andrew's , in Scozia, proprio come il cugino, il principe William, e. Ma mentre i principi di Galles, all'epoca, scelsero l'uno il corso di laurea in Geografia e l'altra in Storia dell'...Peraltro, suo fratello e la moglieerano degli accaniti fan della serie. E questo rendeva le cose ancor più complicate (ma mai quanto in futuro si sarebbero rivelate).

Kate Middleton, ecco cosa fa ogni mattina senza William: non riesce a farne a meno Grantennis Toscana

Nel film Barbie, Margot Robbie indossa una collana di un brand molto apprezzato sia da Kate Middleton che da Meghan Markle ...Francesco Facchinetti sarebbe stato travolto dalle critiche per via della meta scelta per la sua ultima vacanza in compagnia della famiglia.