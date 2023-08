(Di mercoledì 2 agosto 2023) Harrydàal: o si chiude per il 13 agosto o l’attaccante rimarrà al Tottenham Harryvuole il, ma l’attaccanteai bavaresi: secondo quanto riportato da diversi giornali inglesi,li aspetta fino al 13 agosto, prima di campionato in Premier League. Se non si concluderà la trattativa entro quella data, rimarrà al Tottenham. Per questione di rispetto nei confronti del suo attuale club, l’attaccante non vuole lasciarli nel momento in cui partirà la stagione e gli Spurs non hanno intenzione di fare sconti.

Lukakusegnali ai bianconeri, ma senza l'addio di Vlahovic è tutto bloccato per la coppia ... 21:46 23 Luglioal Psg: il Bayern punta VlahovicStando a quanto riferisce 'Psg Community', il ...Mentre Michele siin una piccola punzecchiatura: "Quindi lui nel 1994 si è divertito. Non mi ... Se nel Tottenham è un po' chiuso da, qui può far vedere tutto il suo talento. Vinicius 8 ...... mentre Zoë Kravitz è Catwoman, i due iconici personaggi creati da Bobcon Bill Finger. Tra i ... Nissananche in Italia la nuova edizione limitata Juke Kiiro Il sistema di infotainment ...

Kane lancia l'ultimatum al Bayern Monaco Calcio News 24

Il Bayern di Monaco starebbe preparando una nuova offerta di 90 milioni di sterline per completare il trasferimento dell'attaccante del Tottenham Hotspur, cosa che andrebbe di pari passo ...Visto il futuro sempre più in bilico di Harry Kane, il Tottenham starebbe sondando Arthur Cabral della Fiorentina per tutelarsi in caso di partenza del ...