Kamada Lazio Sky | tutto fatto | i dettagli dell’accordo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 agosto 2023)per il giapponese in biancoceleste secondo Sky Sport: iStando a quanto riferito da Sky Sport, in queste ore laha stretto per l’acquisto di, pronto a sbarcare in Italia. Non dovrebbero esserci colpi di scena per l’arrivo del giapponese, pronto a firmare un biennale con opzione per un terzo anno di accordo.