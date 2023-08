(Di mercoledì 2 agosto 2023) Daichiè pronto a sbarcare inA, dopo diverse settimane di attesa. Ma no, non sarà un nuovo calciatore del. Dopo averlo bloccato all’inizio dell’estate, sarebbe stato uno dei colpi targati Maldini-Massara, i rossoneri lo hanno lasciato in stand-by. Un po’ per il cambiamento della squadra mercato, un po’ per il cambio di modulo con Pioli che sembra deciso ad accantonare il trequartista in favore di un centrocampista in più nel 4-3-3, il giapponese è rimasto nel limbo, in attesa di una chiamata che non è più arrivata anche dopo aver guadagnato un nuovo slot per gli extracomunitari. Ma adesso sembrano aprirsi nuovamente le porte per il suo arrivo inA. Questa volta con una pista più decisa e una squadra che lo vuole fortemente: toccherà a lui dire il sì finale che possa mettere nero su bianco il ...

La prossima mossa è aumentare l'offerta per Ricci Roma 21/05/2022 - campionato di calcioA / ... Dopo il danese, Lotito ha chiuso anche per. Il giapponese potrebbe arrivare da svincolato ...Il giapponese si prepara a vivere una nuova avventura: ha detto sì e giocherà inA e in Champions LeagueDaichiè stato per settimane in orbita Milan, prima che i rossoneri decidessero di intraprendere altre strade.- Calciomercato.itIl Diavolo e l'ex Eintracht ...Lazio -, i dettagli Il club biancoceleste ha l'intesa verbale con. In attesa delle ... che fanno dell'ivoriano l'acquisto più costoso di questa sessione estiva inA. Ecco tutti gli ...

Kamada in Serie A, ci siamo! Ma niente Milan: c'è l'accordo CalcioWeb

Daichi Kamada pronto a sbarcare in Serie A, ma il giapponese non andrà al Milan: c'è l'accordo verbale con un altro club ...[themoneytizer id=”99064-6] Manuele Baiocchi, giornalista sportivo, comunica tramite un tweet l’accordo verbale della Lazio con Kamada. Il giocatore giapponese sarebbe ad un passo dai biancocelesti c ...