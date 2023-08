Juventus | un giovane all'Udinese

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Marley Aké lascia la. L'attaccante esterno franco-ivoriano (classe 2001 ex Marsiglia) va in prestito all'....

C'è un vero e proprio bivio in casa. Untalento alla corte di Allegri è sotto osservazione tra cambio ruolo ed eventuale addio È unaancora in fase di allestimento quella che sta affrontando la tournée ...... prendendo un profilocome Vlahovic rivendibile in futuro. I bianconeri, avrebbero dal ... Laaspetta una mossa dal Chelsea, forte del fatto che in questo momento i bianconeri non hanno ...... senza cessioni importanti: 'Siamo una società, non abbiamo una grande storia e la stiamo ... STEFANO GORI al MONZA (dalla) Rinforzo in porta per il Monza. L'estremo difensore arriva a ...

Yildiz e Huijsen, la giovane Juve di talento è di scena a Hollywood Tuttosport

Dopo la salvezza con l'Alessandria, gli anconetani Matteo Baldi e Luca Lombardi si dividono: il difensore va alla Juve Stabia, il centrocampista al Pineto Due giovani marchigiani saranno ancora protag ...Prosegue la rivoluzione in casa Juventus. Probabile una nuova cessione per il club bianconero dopo quella di Arthur: Allegri valuta.