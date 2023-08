Juventus | ufficializzata amichevole contro l’Atalanta il 12 agosto a Cesena

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Attraverso un comunicato ufficiale, laha annunciato che nella serata di sabato 12affronterà inpresso lo Stadio Dino Manuzzi di. Per entrambe le squadre si tratterà di un match molto importante, una sorta di prova generale a una sola settimana dall’inizio del nuovo campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci da due amichevoli negli Stati UnitiMilan e Real Madrid, mentre la Dea si è radunata a Clausone per preparare la nuova stagione ed ha disputato svariati test, tra cui uno in Inghilterrail Bournemouth. Di seguito la nota integrale. “Nuovo impegno per la. Fissata per sabato 12alle 20.30 l’con, la ...

... Gleison Bremer Il difensore brasiliano Bremer, passato lo scorso anno dal Torino alla, è ... Allegri e i dirigenti vi hanno detto qualcosa dopo che è statal'esclusione dalla ...... nella possibile amichevole con l'Atalanta ancora non. Il percorso è delineato e il ... puntando a quel pieno recupero che farebbe comodo allae allo stesso Allegri che in mente ......tifo bianconero si compatta immediatamente dopo la sentenza con cui l'Uefa ha negato alla... Sono bastate poche decine di minuti, a sentenza, perché Max Allegri, lo stesso ...Nel caos che caratterizza i campionati di Serie B e C ci sono poche certezze. Ma qualcosa si sa: come svelato da La Gazzetta dello Sport, venerdì questo, nel corso del Consiglio ...Il mercato della Juventus deve ancora entrare nel vivo e meno di un mese dall’inizio del campionato il lavoro da fare per i bianconeri è ancora molto. Mercato Juventus, Luca Pellegrini in uscita: cont ...